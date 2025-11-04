Погода
В Сокулукском районе расследуют вымогательство среди школьников

24 октября 2025 года в результате мониторинга социальной сети Instagram была выявлена публикация о возможной опасной ситуации в одной из школ села Кызыл-Туу Сокулукского района. В сообщении говорилось, что в школе систематически происходят случаи вымогательства и запугивания учащихся младших классов со стороны старшеклассников.

По информации пресс-службы ГУВД Чуйской области, данный факт был зарегистрирован в установленном порядке, и по нему начата проверка. В ОВД Сокулукского района поступили письменные заявления от трёх жителей села Кызыл-Туу: С.Ж., 1988 года рождения, К.Г., 1988 года рождения, и А.Ж., 1988 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 208 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатором противоправных действий являлся бывший ученик школы, Б.А., 2007 года рождения, который в настоящее время является студентом одного из вузов. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС

Следственные действия продолжаются, сотрудники милиции устанавливают других возможных участников противоправных действий.


Теги:
вымогательство, Сокулукский район, студенты, Школьный рэкет
