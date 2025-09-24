Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

В Кыргызстане запустят виртуального налогового помощника - Айсалык

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГУ "Салык Сервис" представило нового виртуального помощника с искусственным интеллектом - Айсалык. Она создана для того, чтобы облегчить работу налогоплательщиков и помочь им разбираться в сложных вопросах.

Айсалык будет объяснять все нюансы простыми словами, а также подсказывать, как правильно выполнять налоговые обязательства. По словам разработчиков, с её помощью работа с налогами станет быстрее и понятнее.

Уже к Новому году каждый налогоплательщик сможет обратиться к Айсалык через мобильное приложение "Салык" и получить ответы на свои вопросы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450840
Теги:
ГНС, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  