В Кыргызстане запустят виртуального налогового помощника - Айсалык

ГУ "Салык Сервис" представило нового виртуального помощника с искусственным интеллектом - Айсалык. Она создана для того, чтобы облегчить работу налогоплательщиков и помочь им разбираться в сложных вопросах.

Айсалык будет объяснять все нюансы простыми словами, а также подсказывать, как правильно выполнять налоговые обязательства. По словам разработчиков, с её помощью работа с налогами станет быстрее и понятнее.

Уже к Новому году каждый налогоплательщик сможет обратиться к Айсалык через мобильное приложение "Салык" и получить ответы на свои вопросы.