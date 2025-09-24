Франция официально признала государственность Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Палестины независимым государством на саммите ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Le Monde.

После Франции аналогичное решение приняли Монако и Люксембург.

Макрон подчеркнул, что "обещание создать арабское государство в Палестине до сих пор не выполнено". Он добавил, что мировое сообщество несет "коллективную ответственность за то, что долгие годы не удавалось обеспечить справедливый и устойчивый мир в регионе".

Французский лидер отметил, что признание законных прав палестинского народа "никаким образом не умаляет права Израиля, которые Франция всегда поддерживала". По его словам, признание Палестины является шагом к миру для Израиля. Представители Израиля на саммите отсутствовали, сообщает Reuters.

Ранее, в июле 2025 года, Франция объявила о намерении признать Палестину независимой. Макрон также призвал возобновить мирный процесс и вернуть к жизни принцип "Два государства для двух народов", предполагающий создание отдельного еврейского и арабского государств на территории исторической Палестины.

Ранее, 22 мая, о признании Палестины объявили власти Норвегии, Ирландии и Испании, а 21 сентября - Великобритания, Канада и Австралия. Эти шаги направлены на то, чтобы оказать давление на Израиль и побудить страну прекратить боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, начавшиеся после нападений группировки в 2023 году.

Международные эксперты и правозащитники все чаще называют эти действия Израиля геноцидом палестинцев. Израиль критически отреагировал на признание Палестины рядом европейских стран, рассматривая это как поддержку ХАМАС.