Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Франция официально признала государственность Палестины

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Палестины независимым государством на саммите ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Le Monde.

После Франции аналогичное решение приняли Монако и Люксембург.

Макрон подчеркнул, что "обещание создать арабское государство в Палестине до сих пор не выполнено". Он добавил, что мировое сообщество несет "коллективную ответственность за то, что долгие годы не удавалось обеспечить справедливый и устойчивый мир в регионе".

Французский лидер отметил, что признание законных прав палестинского народа "никаким образом не умаляет права Израиля, которые Франция всегда поддерживала". По его словам, признание Палестины является шагом к миру для Израиля. Представители Израиля на саммите отсутствовали, сообщает Reuters.

Ранее, в июле 2025 года, Франция объявила о намерении признать Палестину независимой. Макрон также призвал возобновить мирный процесс и вернуть к жизни принцип "Два государства для двух народов", предполагающий создание отдельного еврейского и арабского государств на территории исторической Палестины.

Ранее, 22 мая, о признании Палестины объявили власти Норвегии, Ирландии и Испании, а 21 сентября - Великобритания, Канада и Австралия. Эти шаги направлены на то, чтобы оказать давление на Израиль и побудить страну прекратить боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, начавшиеся после нападений группировки в 2023 году.

Международные эксперты и правозащитники все чаще называют эти действия Израиля геноцидом палестинцев. Израиль критически отреагировал на признание Палестины рядом европейских стран, рассматривая это как поддержку ХАМАС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450842
Теги:
Палестина, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  