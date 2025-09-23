Камчыбеков: мои слова о горной отрасли были неправильно интерпретированы

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Дуйшенбек Камчыбеков заявил, что его выступление на круглом столе "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку" было искажено и неверно понято частью общественности.

По словам Камчыбекова, основным тезисом его речи было предложение увеличить долю кыргызской стороны при создании совместных предприятий.

"В моем выступлении главным аргументом было понятие увеличения доли кыргызской стороны, начиная от 30% и выше. Да, на сегодняшний день, в соответствии с нашим горным законодательством, мы имеем 30% долю. Это хороший момент. Потому что до 2023 года все месторождения полезных ископаемых общегосударственного значения выдавались через конкурсы. Наши государственные предприятия, такие как Кыргызалтын, Кыргызкомур, Кыргызская геология могли участвовать, но из-за отсутствия финансовых средств не имели возможности. И конкурсные объекты уходили иностранным компаниям. Но начиная с 2023 года эта норма была внедрена в наше законодательство, и государственные предприятия могут получать лицензии путем прямых переговоров по решению кабинета министров. Это очень хорошее решение", - отметил он.

Камчыбеков подчеркнул, что сегодня важно внести изменения в горное законодательство, чтобы Кыргызстан мог получать доконтрольные пакеты при создании совместных предприятий.

Он также отметил значительные успехи правительства в развитии геологической отрасли:

"Никогда раньше государство не выделяло на геологические службы такие средства - миллиард сомов. С прошлого года Кыргызская геологическая служба активно использует эти деньги: закуплена современная техника, ведется масштабное изучение недр", - подчеркнул Камчыбеков.

Кроме того, он обратил внимание на борьбу с недобросовестными недропользователями.

"Некоторые объекты уже возвращены в собственность государства, в бюджет поступают миллионы сомов. Это очень приятный и отрадный момент", - добавил эксперт.

Камчыбеков также выразил обеспокоенность тем, как СМИ интерпретировали его слова:

"Некоторые медиа намеренно исказили мои тезисы, акцентируя внимание не на главном. Повторяю: я говорил о том, что в перспективе мы должны получать контрольные пакеты при создании совместных предприятий, изменив горное законодательство. К сожалению, нынешнее временное положение в отрасли, которое развивается и растет, намеренно используется для формирования негативного общественного мнения", - пояснил он.