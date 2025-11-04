В 2025 году Турцию посетили 151 тысяча туристов из Кыргызстана

Министерство культуры и туризма Турции сообщило, что за период январь–сентябрь 2025 года страну посетили 50 миллионов иностранных туристов, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Доход от туризма составил 50 миллиардов долларов США, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным Всемирной туристской организации (UN Tourism) за 2024 год, Турция занимает четвёртое место в мире среди наиболее посещаемых стран. Результаты были представлены на пресс-конференции в Стамбуле - средиземноморской туристической столице страны.

Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в первые девять месяцев 2025 года средняя продолжительность пребывания иностранных гостей составила 10,3 ночи, а средние суточные расходы достигли 103 долларов на человека, что на 7% выше, чем годом ранее.

Министр Эрсой отметил, что первые девять месяцев 2025 года стали серьёзным испытанием для региона из-за влияния региональных конфликтов и климатических изменений. Несмотря на это, благодаря стратегии правительства доходы от туризма выросли на 5,7%, достигнув 50 миллиардов долларов. По словам министра, впервые в истории этот показатель был превышен уже в третьем квартале, и до конца года Турция рассчитывает достичь цели - 64 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2025 года тремя основными рынками для Турции стали Россия - 5,53 миллиона туристов, Германия - 5,22 миллиона и Великобритания - 3,54 миллиона. Количество посетителей из Кыргызстана в Турцию увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 151 тысячи человек.