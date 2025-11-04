Погода
$ 87.35 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

В 2025 году Турцию посетили 151 тысяча туристов из Кыргызстана

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры и туризма Турции сообщило, что за период январь–сентябрь 2025 года страну посетили 50 миллионов иностранных туристов, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Доход от туризма составил 50 миллиардов долларов США, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным Всемирной туристской организации (UN Tourism) за 2024 год, Турция занимает четвёртое место в мире среди наиболее посещаемых стран. Результаты были представлены на пресс-конференции в Стамбуле - средиземноморской туристической столице страны.

Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в первые девять месяцев 2025 года средняя продолжительность пребывания иностранных гостей составила 10,3 ночи, а средние суточные расходы достигли 103 долларов на человека, что на 7% выше, чем годом ранее.

Министр Эрсой отметил, что первые девять месяцев 2025 года стали серьёзным испытанием для региона из-за влияния региональных конфликтов и климатических изменений. Несмотря на это, благодаря стратегии правительства доходы от туризма выросли на 5,7%, достигнув 50 миллиардов долларов. По словам министра, впервые в истории этот показатель был превышен уже в третьем квартале, и до конца года Турция рассчитывает достичь цели - 64 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2025 года тремя основными рынками для Турции стали Россия - 5,53 миллиона туристов, Германия - 5,22 миллиона и Великобритания - 3,54 миллиона. Количество посетителей из Кыргызстана в Турцию увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 151 тысячи человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450845
Теги:
туризм, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  