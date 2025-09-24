В Бишкеке состоится второй вечер профессионального бокса

В Бишкеке 25–26 октября пройдёт второй вечер профессионального бокса с участием сильнейших бойцов Кыргызстана и зарубежья. Об этом сообщили организаторы турнира - промоушен Saikou X Lush Boxing.

"Это не просто шоу - это платформа, где формируется будущее бокса в регионе, а кыргызский ринг выходит на мировую арену", - отметили в промоушене.

В числе участников заявлены кыргызстанцы Сыргак Абдыжапар уулу, Дилмурод Сатыбалдиев и Самат Абдрахманов, бронзовый призёр Олимпийских игр Сакен Бибосинов (Казахстан), двукратный олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов (Узбекистан), а также японские боксёры Хаяте Ханада и Рикито Ирито.

Турнир пройдет при поддержке World Boxing Association (WBA) и International Boxing Federation (IBF).

Напомним, первый в истории Кыргызстана международный турнир по профессиональному боксу состоялся в Бишкеке 21–22 июля.