Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

В Бишкеке состоится второй вечер профессионального бокса

158  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 25–26 октября пройдёт второй вечер профессионального бокса с участием сильнейших бойцов Кыргызстана и зарубежья. Об этом сообщили организаторы турнира - промоушен Saikou X Lush Boxing.

"Это не просто шоу - это платформа, где формируется будущее бокса в регионе, а кыргызский ринг выходит на мировую арену", - отметили в промоушене.

В числе участников заявлены кыргызстанцы Сыргак Абдыжапар уулу, Дилмурод Сатыбалдиев и Самат Абдрахманов, бронзовый призёр Олимпийских игр Сакен Бибосинов (Казахстан), двукратный олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов (Узбекистан), а также японские боксёры Хаяте Ханада и Рикито Ирито.

Турнир пройдет при поддержке World Boxing Association (WBA) и International Boxing Federation (IBF).

Напомним, первый в истории Кыргызстана международный турнир по профессиональному боксу состоялся в Бишкеке 21–22 июля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450847
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  