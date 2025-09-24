КПЛ-2025: центральный матч 19-го тура "Барс" – "Мурас Юнайтед"

В чемпионате Кыргызстана по футболу пройдут три поединка 19-го тура, сообщает Prosports.kz.

Главная игра тура состоится в Караколе на стадионе "Ынтымак Арена", где местный "Барс" примет "Мурас Юнайтед" из Жалал-Абада. Перед встречей хозяева занимают третье место, уступая сопернику четыре очка при одной проведённой игре больше. "Мурас Юнайтед" потерял лидерство "Абдыш-Ате", у которой на два матча больше в активе. В первом круге в Жалал-Абаде "Барс" обыграл соперника со счётом 2:1.

В Кара-Балте на стадионе "Манас" сыграют "Кыргызалтын" и "Дордой". Кара-балтинцы в прошлом туре сенсационно обыграли "Нефтчи" и прервали серию из восьми матчей без побед. "Дордой" не выигрывает в Премьер-лиге уже три тура, но недавно завоевал Кубок Кыргызстана, обыграв "Мурас Юнайтед".

Ещё одна встреча состоится в Канте: "Илбирс" примет "Алгу". Игра была перенесена с лета из-за участия сборной Кыргызстана U20 в турнире CAFA. В первом круге "Алга" победила со счётом 2:1.