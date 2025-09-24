Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

КПЛ-2025: центральный матч 19-го тура "Барс" – "Мурас Юнайтед"

151  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В чемпионате Кыргызстана по футболу пройдут три поединка 19-го тура, сообщает Prosports.kz.

Главная игра тура состоится в Караколе на стадионе "Ынтымак Арена", где местный "Барс" примет "Мурас Юнайтед" из Жалал-Абада. Перед встречей хозяева занимают третье место, уступая сопернику четыре очка при одной проведённой игре больше. "Мурас Юнайтед" потерял лидерство "Абдыш-Ате", у которой на два матча больше в активе. В первом круге в Жалал-Абаде "Барс" обыграл соперника со счётом 2:1.

В Кара-Балте на стадионе "Манас" сыграют "Кыргызалтын" и "Дордой". Кара-балтинцы в прошлом туре сенсационно обыграли "Нефтчи" и прервали серию из восьми матчей без побед. "Дордой" не выигрывает в Премьер-лиге уже три тура, но недавно завоевал Кубок Кыргызстана, обыграв "Мурас Юнайтед".

Ещё одна встреча состоится в Канте: "Илбирс" примет "Алгу". Игра была перенесена с лета из-за участия сборной Кыргызстана U20 в турнире CAFA. В первом круге "Алга" победила со счётом 2:1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450848
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  