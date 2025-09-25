Погода
МИ-6 запустила интернет-платформу для вербовки новых шпионов

270
- Канат Кожоев
На прошлой неделе знаменитая служба внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 запустила интернет-платформу для вербовки новых шпионов. Теперь каждый гражданин любой страны может анонимно и безопасно передать английским разведчикам любую информацию, которая кажется ему подозрительной.

А на этой неделе, 25 сентября, исполняется ровно сто лет, как могущественная МИ-6 потерпела поражение в шпионской схватке с предшественником Комитета госбезопасности СССР.

МИ-6 существует с 1909 года и занимается тем же, чем и любая другая подобная организация: сбором информации за рубежом, противодействием "враждебным государствам", борьбой с терроризмом. В прошлом году предпоследний руководитель контрразведки Ричард Мур признавался, что британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. В Центральной Азии МИ-6 совместно с ЦРУ тоже изрядно наследила. В 2009 и 2018 гг. в Кыргызстане поймали на шпионаже бывших и действующих сотрудников МВД. И даже бдительный Китай не так давно выявил в своих центральных госорганах двух шпионов МИ-6.

Обычный человек о секретной миссии контрразведчиков мало что знает. Он может судить о ней, например, по романам Яна Флеминга о Джеймсе Бонде – "агенте 007", сотруднике МИ-6, который отличается удивительным авантюризмом, смелостью, решительностью, а заодно страстью к женщинам и изысканному алкоголю, азартным играм и дорогим автомобилям.

Теоретически такой образ никак не вяжется с образом секретного агента, который должен быть тихим и незаметным… Однако один из прототипов Джеймса Бонда, существовавший в действительности, был таким же ярким, броским и заметным. Что не мешало ему долгое время весьма успешно шпионить.

Сидней Рейли (он же Соломон Розенблюм, он же Герш Розенблюм, но это неточно) родился то ли в 1873-м, то ли в 1874 году – вроде бы в Одессе, но и это неточно. Всякий шпион умеет придумать себе выгодную биографию. По одной из версий, в 1895 году он познакомился с неким майором, связанным с секретной службой. Эта встреча оказалась для него судьбоносной. Дальше он женится на ирландке Рейли, берёт её фамилию, много путешествует, говорит на нескольких языках и ведёт неподобающий шпиону роскошный образ жизни.

Используя обаяние и кипучую энергию, Рейли вроде бы однажды, во время русско-японской войны, заполучил подробную схему укреплений Порт-Артура и продал её японцам. Потом внедрялся в ряды русских анархистов, скрывавшихся в Лондоне от царской охранки, уничтожал курьеров, привозивших для них деньги, устраивал провокации. Накануне Первой мировой войны вроде бы даже сумел выкрасть какие-то секретные документы германского генштаба и передать их в Россию… Современные сотрудники МИ-6, кстати, признаются в том же самом: "Шпионим против всех".

В начале 1918 года Рейли прибыл в Петроград со смелой целью – убить Ленина и свергнуть советскую власть… И сам попался на провокацию чекистов. Несмотря на то, что вскоре ненадолго выехал из страны.

Операция по разработке и аресту шпиона прошла под кодовым названием "Операция "Трест" (потом об этом был снят остросюжетный советский телесериал с таким же названием). Сотрудники ВЧК (ГПУ) создали "контрреволюционную" организацию "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР), куда завлекали белогвардейцев и в сети которой в конце концов попал Сидней Рейли, обрадованный тем, что нашёл "единомышленников". Рейли убедили в серьёзности и солидности "подрывной" организации на территории СССР, в работе которой заинтересованы английская и французская разведки. И пригласили в Москву для обсуждения важных вопросов по свержению власти советов. Приехав, он тут же попал на Лубянку.

Случилось это 25 сентября 1925 года. Вряд ли, впрочем, МИ-6 будет отмечать столетие досадного провала своего агента.


Теги:
Великобритания, СССР, спецоперация
