В Бишкеке состоялась премьера фильма "Любовь и богатство"

В столичных кинотеатрах старует показ художественного фильма "Любовь и богатство", снятого кыргызстанскими кинематографистами совместно с американской кинокомпанией. Вчера в одном из кинотеатров Бишкека прошла его официальная премьера.

Продюсер и автор сценария картины Омурзак Толобеков сообщил, что съемки проходили сразу в нескольких странах и городах: Нью-Йорке, Стамбуле, Москве, Алматы, Бишкеке и Ташкенте.

"Над фильмом работали актеры и кинодеятели из разных стран. Из Узбекистана в проекте приняли участие Убайдулла Бакаев (Омон), Феруза Собирова, Сардор Сайдуллаев; из Казахстана - Алмат Сматов, Ринат Уалиев и Маржан Инкарбекова; из Кыргызстана - Руслан Орозакунов, Жолдошбек Жанжигитов, Руслан Курманалиев и Клара Токтобаева", - отметил Толобеков.

По его словам, действие картины разворачивается в условной стране под названием Туран - объединении современных Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.