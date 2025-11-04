ГКНБ призвал сообщать о фактах давления и подкупа на выборах

ГКНБ провёл заседания с участием актива столицы в четырёх районных администрациях Бишкека: Ленинской, Октябрьской, Первомайской и Свердловской. Встречи состоялись 24, 28 и 30 октября 2025 года и были направлены на предотвращение нарушений избирательного законодательства и злоупотребления административным ресурсом в преддверии парламентских выборов.

Как сообщили в ГКНБ, участникам заседаний доведены основные положения избирательного законодательства Кыргызской Республики и разъяснена уголовная ответственность за нарушения избирательного процесса, включая подкуп избирателей, давление на участников агитации и вмешательство в избирательную деятельность.

Отмечена необходимость строгого соблюдения политического нейтралитета со стороны государственных и муниципальных служащих, а также важность своевременного информирования компетентных органов о любых фактах противоправных действий, влияющих на ход выборов.

Кроме того, в ходе заседаний обсуждены вопросы готовности коммунальных и городских служб к предстоящему осенне-зимнему периоду. ГКНБ подчеркнул, что обеспечение стабильной работы инфраструктуры Бишкека и прозрачности избирательного процесса является приоритетной задачей государственных органов.