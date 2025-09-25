Погода
Михайло Мудрик решил стать спринтером и нацелился на Олимпиаду-2028

- Самуэль Деди Ирие
Украинский футболист "Челси" Михайло Мудрик, отстранённый за допинг, решил сменить вид спорта и готовится к выступлению на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе в составе сборной Украины.

Мудрик уже начал тренироваться с национальной командой по спринту под руководством бывших олимпийцев. Ранее в пробе футболиста был выявлен мельдоний, что привело к временной дисквалификации.

На данный момент Мудрику 24 года. В сезоне-2024/25 он провёл 15 матчей за "Челси", забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Всего за клуб Мудрик сыграл 73 матча, отметившись 10 голами и 11 ассистами.

Мудрик перешёл в "Челси" из "Шахтёра" за €70 млн плюс €30 млн бонусов, что стало рекордом для украинского футбола.


