Теренс Кроуфорд лишился пояса WBA после победы над Канело

- Самуэль Деди Ирие
Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над Саулем "Канело" Альваресом 13 сентября в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA-Super, The Ring, WBO и IBF.

Спустя 10 дней после боя Кроуфорд лишился пояса WBA в первом среднем весе, который он завоевал в августе 2024 года в поединке с Исраилом Мадримовым. Титул перешёл к немцу Аббасу Барау, ранее владевшему временным поясом.

WBA вскоре объявит соперника для первой защиты нового чемпиона. Кроуфорд после победы над Канело решил взять паузу и пока не планирует следующий бой.


Теги:
бокс, США
