ЦСКА и "Спартак" впечатляют на старте сезона КХЛ

Во вторник в регулярном чемпионате КХЛ прошли три матча, привлекшие внимание болельщиков.

В Владивостоке ЦСКА обыграл "Адмирал" со счётом 5:4. Московская команда уверенно начала матч, забив две шайбы к 10-й минуте, но хозяева сравняли счёт. В третьем периоде армейцы вновь вышли вперёд и удержали победу. Решающий гол забил Ретт Гарднер. Тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил самоотдачу команды и необходимость работы над стабильностью.

В Магнитогорске "Металлург" одержал победу над "Спартаком" лишь в овертайме.

Следующий матч ЦСКА проведёт против "Амура" в Хабаровске.