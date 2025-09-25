Айтана Бонмати выиграла третий подряд "Золотой мяч"

Полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати завоевала третий подряд "Золотой мяч", закрепив за собой статус одной из лучших футболисток мира.

Бонмати, которой 27 лет, сыграла ключевую роль в успехах "Барселоны", включая две победы в Женской Лиге чемпионов, а также помогла сборной Испании впервые выиграть чемпионат мира. Она также трижды признавалась лучшей игроком Лиги чемпионов и получала награды "Лучший игрок матча" на финалах крупных турниров.

Эти достижения ставят её в элитную компанию, рядом с Лионелем Месси и Мишелем Платини, а также делают одной из немногих женщин, наряду с Мартой и Биргит Принц, которые выигрывали три "Золотых мяча" подряд.

За эти годы Бонмати превратилась в универсальную полузащитницу, внося вклад как в атаке, так и в обороне, и стабильно проявляя себя на самых больших сценах.