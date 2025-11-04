В КР задержана организатор финансовой пирамиды "SkyWay"

В органы внутренних дел поступила информация о деятельности компаний "SkyWay" и "Sky World Community". По имеющимся данным, их руководители могут быть причастны к организации очередной финансовой пирамиды.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ГУУР МВД установлено, что представители указанных компаний на территории Кыргызской Республики активно вовлекали граждан, обещая им участие в крупном инвестиционном проекте по строительству так называемых "небесных мостов" между Бишкеком и Ошем. Гражданам предлагалось внести средства в проект с обещанием последующего получения высокой прибыли.

Для создания иллюзии реальных инвестиций участникам предоставлялось мобильное приложение, где отображался мнимый прирост вложенных сумм. На деле эти данные не имели финансового обеспечения, а все полученные от граждан денежные средства направлялись организаторам схемы и использовались ими в личных корыстных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (организация финансовых пирамид).

В результате проведённых мероприятий установлена и задержана куратор компании И.П. 1973 года рождения, которая являлась одним из организаторов противоправной деятельности "SkyWay" и "Sky World Community". В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент в органы внутренних дел продолжают поступать заявления от кыргызстанцев, пострадавших от действий указанной финансовой пирамиды.

МВД призывает граждан, ставших жертвами деятельности компаний "SkyWay" и "Sky World Community", обращаться в ближайшие территориальные подразделения милиции либо звонить по телефонам: 0505 102 612, 0703 686 883 или 102. Любая предоставленная информация поможет следствию всесторонне и объективно расследовать данный факт, а также привлечь всех причастных лиц к ответственности.