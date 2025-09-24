Зимой кыргызстанцам стоит готовиться к перебоям с подачей света?

Судя по всему зимой Кыргызстан все же может столкнуться с отключениями света, хотя Минэнерго старается подать ситуацию иначе. На заседании Жогорку Кенеша замминистра энергетики Эмилбек Ысманов заверил депутатов, что "массовых отключений света не ожидается".

Но за этой обтекаемой формулировкой прозвучала оговорка, что, мол, многое зависит от погоды и нагрузки на систему. А значит, стопроцентных гарантий министерство дать не готово.

"При резком росте потребления в часы пик, особенно в вечернее время, могут проводиться вынужденные регулировочные мероприятия", - признал Ысманов.

Иными словами, если зима окажется холодной, а потребление выше лимита, отключений кыргызстанцам не избежать. Ведомство лишь обещает принять меры, чтобы пройти отопительный сезон "стабильно". Но стабильность, как показывает практика, может оказаться весьма условной.

Напомним, в Кыргызстане с 1 мая 2025 года вступили в силу новые тарифы на электроэнергию.

Согласно утвержденным расценкам:

для населения, потребляющего до 700 киловатт-часов в месяц, стоимость 1 киловатт-час составит 1 сом 37 тыйынов (ранее - 1 сом 11 тыйынов);

- за каждый киловатт сверх 700 киловатт-часов придется платить 2 сома 60 тыйынов (ранее - 2 сома 39 тыйынов);

- для социальных и религиозных учреждений, таких как школы, детские сады и мечети, установлен единый тариф - 2 сома 62 тыйына за 1 киловатт-час.

В ведомстве тогда поясняли, что изменение тарифов связано с необходимостью развития энергетического сектора страны и повышения качества услуг.