Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров призвал вернуть замороженные активы Афганистана, отметив о недопустимости международной изоляции и лишения финансовой помощи Афганистана на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью Йорке.

Президент отметил, что использование финансовых инструментов для геополитических игр лишь усугубляет гуманитарный кризис.

Он подчеркнул, что более 9 миллиардов долларов, замороженных западными странами, должны быть возвращены афганскому народу.

Эти средства могут стать источником восстановления инфраструктуры, поддержки банковской системы, развития сельского хозяйства и создания рабочих мест для миллионов людей.

"Вы используете эти средства и получаете выгоду", - отметил он.

Президент напомнил, что сегодня более 15 миллионов афганцев страдают от голода, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.