Президент Кыргызстана подверг критике санкции Запада

"Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 сентября, выступая на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью Йорке.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики.

Он акцентировал, что Кыргызстан строго выполнял и будет выполнять свои международные обязательства.

"Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны!", - заявил Глава государства.

Он констатировал, что санкции, введенные в отношении Кыргызстана, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами.

В связи с этим, Президент Садыр Жапаров сказал, что государство готово принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана.

Он обозначил, что в 2024 году страны Европейского Союза осуществили торговлю с Россией на сумму 141 миллиард долларов, из которых 36 миллиардов пришлось на импорт из России. А Великобритания, которая ввела санкции против двух наших банков, в том же году вела торговлю с Россией на сумму 2,2 миллиарда долларов.

В связи с этим, он отметил, что кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает.

"Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас", - подчеркнул Глава государства.

Поэтому, Президент отметил, что в экономическом плане, отказаться от сотрудничества с Россией Кыргызстан не может.

Президент Садыр Жапаров добавил, что Кыргызстан не стремится к противостоянию с другими, а сотрудничает практически со всем миром, проводя многовекторную политику.

Он отметил, что например, Кыргызстан ежегодно продает в ту же Англию золото на сумму 1 млрд долларов.

"Моя первоочередная обязанность как Президента страны - обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение", - отметил Садыр Жапаров.