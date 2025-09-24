Погода
Счетная палата провела аудит в Академии госуправления при Президенте КР

19 сентября 2025 года состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты Кыргызской Республики, где рассматривался вопрос аудита соответствия исполнения бюджета Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова за 2020–2024 годы.

Основные нарушения: зафиксированы излишки материальных запасов; отмечен перерасход лимита по природному газу; отчётность Национального центра информационных технологий представлена не в полном объёме и с задержкой; в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А. Токтоналиева выявлены задолженности студентов по контрактному обучению; государственное предприятие "Ак-Толкун" вернуло предоставленные Академии государственного управления при Президенте КР денежные средства позже установленного срока.

По итогам проведенного аудита Совет Счетной палаты подготовил рекомендации для устранения выявленных нарушений и повышения прозрачности в управлении государственными ресурсами.


