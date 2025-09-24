Погода
В Бишкеке задержаны молодые люди, выдававшие себя за "людей" Доо Чынгыза

- Карыпбай кызы Толгонай
В Бишкеке милиция задержала двух парней, которые представлялись потерпевшему членами окружения погибшего криминального авторитета Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным милиции, в Октябрьское УВД обратился житель города с заявлением. Он рассказал, что двое неизвестных Чынгыз и Жаник угрожали ему физической расправой и требовали 30 тысяч сомов. Позднее они начали добиваться ещё 100 тысяч, пугая заявителя тем, что в случае обращения в правоохранительные органы сожгут его автомобиль и дом, а также покалечат или убьют.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны в одном из заведений общественного питания при получении 20 тысяч сомов от потерпевшего. Ими оказались У.Ж., 2000 года рождения, и К.Ч., 2004 года рождения.

Молодые люди доставлены в Следственную службу УВД Октябрьского района и водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Проверка показала, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за другие преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса КР ("Вымогательство").


Теги:
задержание, ОПГ, Бишкек, Кыргызстан, Чынгыз Жумагулов, милиция
