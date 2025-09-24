Кыргызстанские армрестлеры завоевали медали на чемпионате мира в Болгарии

Сборная Кыргызстана по армрестлингу успешно выступила на чемпионате мира в Болгарии, завоевав ряд наград. Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.

Золотые медали в борьбе правой рукой выиграли Иса Тимуров и Байтур Абжалбеков. Бронзовыми призёрами стали Молмол Акимкожо кызы, Асема Маликова, Алтынай Омүрбекова, Нуртай Нарындыков и Тансулуу Маматова.

В соревнованиях левой рукой первое место заняла Алтынай Омүрбекова, а третьи места - Залкар Нурланов, Тансулуу Маматова и Байтур Абжалбеков.

Команду возглавили президент Федерации армрестлинга КР Толкунбек Исаков и капитан молодежной сборной Каныбек Эсенгелдиев.