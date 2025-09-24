Погода
В Кыргызстане обсудили развитие велоспорта

- Самуэль Деди Ирие
Президент Федерации велоспорта Кыргызской Республики Владимир Ласенко встретился с директором Государственного агентства физической культуры и спорта Айбеком Абдымомуновым.

Как сообщили в Федерации, на встрече подвели итоги работы за последние два года, отметив рост спортивных результатов и развитие велоспорта в стране. Также были рассмотрены инициативы по организации соревнований, расширению возможностей для спортсменов и укреплению материально-технической базы.

Владимир Ласенко поблагодарил Госагентство и лично Айбека Абдымомунова за внимание к велоспорту и поддержку, которая позволит двигаться дальше в развитии этого направления.


велоспорт, Кыргызстан
