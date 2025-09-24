В приложении "Мой город" появилась функция поиска эвакуированных авто

В мобильном приложении "Мой город" для жителей столицы запустили новую функцию - онлайн-поиск эвакуированного автомобиля. Теперь водители могут в режиме реального времени узнать, куда доставили их транспорт, припаркованный в неположенном месте.

По данным мэрии, сервис позволяет:

мгновенно находить местонахождение эвакуированного авто; видеть адрес специализированной стоянки на карте; получить контактную информацию службы эвакуации.

Чтобы воспользоваться функцией, в разделе "Эвакуация" достаточно ввести госномер машины. Если автомобиль эвакуирован, приложение покажет его текущее местоположение и адрес стоянки.

Новая опция уже доступна в обновлённых версиях приложения для iOS и Android. Для этого пользователям нужно установить последнюю версию "Мой город".

В мэрии отметили, что нововведение внедрено для повышения прозрачности работы городских служб и удобства взаимодействия горожан с муниципальными органами.