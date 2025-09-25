Внимание! Временное отключение воды

30 сентября 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 15:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

ул. Панфилова, пр. Манаса, ул. Фрунзе – линия железной дороги.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Тоголок Молдо" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.