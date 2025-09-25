Погода
Правозащитники призвали президента наложить вето на закон об акыйкатчы

Правозащитная организация "Бир Дуйно - Кыргызстан" направила срочное обращение президенту КР Садыру Жапарову. Копии документа также были направлены председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и омбудсмену Джамиле Джаманбаевой.

В обращении правозащитники напомнили главе государства его историческую присягу 28 января 2021 года, когда он вступил в должность шестого президента страны и поклялся уважать Конституцию, защищать суверенитет и независимость Кыргызстана, а также права и свободы всех граждан.

По словам директора организации Толекан Исмаиловой, сегодня страна сталкивается с вызовами глобальных кризисов, коррупцией и безнаказанностью, что серьезно тормозит позитивные перемены.

"Разрыв между местным и национальным уровнями принятия решений создает серьезные препятствия в защите прав и свобод человека", - говорится в тексте обращения.

Особое внимание авторы обращения уделили необходимости сохранения и укрепления Национального центра по предупреждению пыток в городе Каракол (НЦПП КР), который, по их словам, "имеет уникальный мандат и является помощником власти всех уровней для повышения доверия граждан". По итогам недавней миссии в Караколе, правозащитники заявили, что этот институт нуждается в поддержке президента в соответствии со своим статусом.

"Сегодня особенно важно содействовать проведению честных, справедливых и прозрачных выборов всех уровней, чтобы избирать достойных лидеров, способных вести страну к устойчивому развитию и реализации целей устойчивого развития - с нулевой толерантностью к пыткам и жестокому обращению", - отмечается в обращении.

Организация "Бир Дуйно - Кыргызстан" также выразила надежду, что президент наложит вето на проект Конституционного закона "Об акыйкатчы". По мнению правозащитников, это даст шанс жертвам насилия, пыток и несправедливости восстановить свои права, а также создаст условия для дальнейших реформ силовых структур и становления независимой судебной системы в стране.


