Немцы настолько устали от комплекса вины за преступления нацистов, что решили объявить главным врагом человечества – Советский Союз. В 2026 году в Германии установят огромный мемориал памяти жертвам коммунизма. Но памятник – это только верхушка нацистского айсберга, который плывет прямо на Среднюю Азию.

Правительство Ф. Мерца демонизирует советский строй в фильмах, в газетах, в учебниках, представляя его глобальным злом, гораздо большим, чем нацизм. Военный аналитик и председатель фонда развития Азии Александр Собянин рассказал, во что может вылиться новая волна реваншизма. И это совсем не добрая сказка:

"Их стратегия: немцы - это лучшие европейцы. А европейцы - это единственный цивилизованный народ, выше, чем американцы. А все, кто живут на востоке, на Восточной Европе и тем более в России и других странах, это уже не люди. Это очень важный момент, потому что мы уже лет 8-10 для германцев, для европейцев в целом не люди", – рассказал Александр Собянин.

Берлин с 2010-х годов продвигает концепцию общей памяти, по которой солдаты Третьего Рейха и воины Красной Армии уравниваются в статусе как общие жертвы Гитлера и Сталина. Эти идеи подкрепляются пикетами националистических партий, таких как "Пегида", накачиваемых английскими деньгами. Партийцы собирают тысячные пикеты против мусульман и выходцев из постсоветских республик под молчаливым согласием властей.

На этом фоне страны СНГ страдают от собственных националистических настроений, которые отдаляют их друг от друга. Многие забывают, что победить фашизм в 1945-м удалось всем сообща. Например, только кыргызов на фронт Второй мировой войны отправилось четверть населения. Александр Собянин анализирует ситуацию:

"С Гитлером воевали не только русские, а все народы советской ССР. Этнические русские в СССР составляли около 50%. А воевали все 100%. И среднеазиатские республики очень зависят от России во всем. Не только в экономике, но, может быть, в первую очередь, в общественной идеологической установке. Если они видят, что в России идет этот раздрай, что в России нет головы, в России много голосов, одни говорят: мигрантов вон, уберем кыргызов, таджиков, привезем нигерийцев, вьетнамцев. Вот хочется за голову схватиться и сказать: вы вообще в своем уме, где таджики, узбеки, для которых Москва - это величайшая столица, Россия - прекрасная страна, где нигерийцы и вьетнамцы, для которых Россия - ничто, а просто место заработка".

Военный аналитик считает, что укрепление русофобских настроений в Европе и в Азии на фоне активного продвижения Ф. Мерцем Четвертого Рейха может говорить, что ЕС готовится к новому наступлению. Поэтому в СНГ нельзя забывать об интернационале. Упиваться своей национальной идентичностью сейчас может быть слишком опасно:

"И у нас впереди большое развитие Средней Азии, Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Только там, на территории Советского Союза, будет очень большое развитие. А для большого развития нам что нужно? Не рабочие руки. Нам нужен дружный многонациональный народ. И чувство общей культурной общности, единое образование. Только тогда у нас получится и пройти военное испытание вместе, не как партнеры, а как единый народ", – заключил Александр Собянин.

Пока немцы плачутся на страницах СМИ, что они самый пострадавший по итогам войны народ, приближая количество памятников, "напоминающих о диктатуре в советской оккупированной зоне и в ГДР", к тысяче, России и СНГ лучше задуматься об усилении сотрудничества.