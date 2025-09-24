Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Фашисты восстали из мертвых: Ф. Мерц формирует Четвертый Рейх

240  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Немцы настолько устали от комплекса вины за преступления нацистов, что решили объявить главным врагом человечества – Советский Союз. В 2026 году в Германии установят огромный мемориал памяти жертвам коммунизма. Но памятник – это только верхушка нацистского айсберга, который плывет прямо на Среднюю Азию.

Правительство Ф. Мерца демонизирует советский строй в фильмах, в газетах, в учебниках, представляя его глобальным злом, гораздо большим, чем нацизм. Военный аналитик и председатель фонда развития Азии Александр Собянин рассказал, во что может вылиться новая волна реваншизма. И это совсем не добрая сказка:

"Их стратегия: немцы - это лучшие европейцы. А европейцы - это единственный цивилизованный народ, выше, чем американцы. А все, кто живут на востоке, на Восточной Европе и тем более в России и других странах, это уже не люди. Это очень важный момент, потому что мы уже лет 8-10 для германцев, для европейцев в целом не люди", – рассказал Александр Собянин.

Берлин с 2010-х годов продвигает концепцию общей памяти, по которой солдаты Третьего Рейха и воины Красной Армии уравниваются в статусе как общие жертвы Гитлера и Сталина. Эти идеи подкрепляются пикетами националистических партий, таких как "Пегида", накачиваемых английскими деньгами. Партийцы собирают тысячные пикеты против мусульман и выходцев из постсоветских республик под молчаливым согласием властей.

На этом фоне страны СНГ страдают от собственных националистических настроений, которые отдаляют их друг от друга. Многие забывают, что победить фашизм в 1945-м удалось всем сообща. Например, только кыргызов на фронт Второй мировой войны отправилось четверть населения. Александр Собянин анализирует ситуацию:

"С Гитлером воевали не только русские, а все народы советской ССР. Этнические русские в СССР составляли около 50%. А воевали все 100%. И среднеазиатские республики очень зависят от России во всем. Не только в экономике, но, может быть, в первую очередь, в общественной идеологической установке. Если они видят, что в России идет этот раздрай, что в России нет головы, в России много голосов, одни говорят: мигрантов вон, уберем кыргызов, таджиков, привезем нигерийцев, вьетнамцев. Вот хочется за голову схватиться и сказать: вы вообще в своем уме, где таджики, узбеки, для которых Москва - это величайшая столица, Россия - прекрасная страна, где нигерийцы и вьетнамцы, для которых Россия - ничто, а просто место заработка".

Военный аналитик считает, что укрепление русофобских настроений в Европе и в Азии на фоне активного продвижения Ф. Мерцем Четвертого Рейха может говорить, что ЕС готовится к новому наступлению. Поэтому в СНГ нельзя забывать об интернационале. Упиваться своей национальной идентичностью сейчас может быть слишком опасно:

"И у нас впереди большое развитие Средней Азии, Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Только там, на территории Советского Союза, будет очень большое развитие. А для большого развития нам что нужно? Не рабочие руки. Нам нужен дружный многонациональный народ. И чувство общей культурной общности, единое образование. Только тогда у нас получится и пройти военное испытание вместе, не как партнеры, а как единый народ", – заключил Александр Собянин.

Пока немцы плачутся на страницах СМИ, что они самый пострадавший по итогам войны народ, приближая количество памятников, "напоминающих о диктатуре в советской оккупированной зоне и в ГДР", к тысяче, России и СНГ лучше задуматься об усилении сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450879
Теги:
Европейский союз, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  