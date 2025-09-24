Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

В Бишкеке состоялось открытие фотовыставки "Экология глазами детей"

144  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики организовало выставку рисунков "Экология глазами детей".

Главная цель мероприятия - показать искренний, чистый взгляд детей на окружающий мир и экологические проблемы через фотографии и рисунки, созданные с душой и сердцем.

Мастера отметили, что детские рисунки и фотографии наполнены искренними чувствами, ярко отражают чистый эмоциональный взгляд на природу и побуждают взрослых задуматься о сохранении окружающей среды.

Активное участие в открытии выставки приняли преподаватели и студенты Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева, Института естественных наук, кафедры биоразнообразия имени проф. М.М. Ботбаевой.

Напомним, конкурс проходил с 15 марта по 15 апреля 2025 года среди школьников. В общей сложности из всех регионов страны было собрано около 1700 рисунков, из которых определены 49 победителей.

Фотовыставка продлится два дня.

Всех приглашаем посетить выставку, в библиотеке им. К.Баялинова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450881
Теги:
выставка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  