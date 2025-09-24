В Бишкеке состоялось открытие фотовыставки "Экология глазами детей"

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики организовало выставку рисунков "Экология глазами детей".

Главная цель мероприятия - показать искренний, чистый взгляд детей на окружающий мир и экологические проблемы через фотографии и рисунки, созданные с душой и сердцем.

Мастера отметили, что детские рисунки и фотографии наполнены искренними чувствами, ярко отражают чистый эмоциональный взгляд на природу и побуждают взрослых задуматься о сохранении окружающей среды.

Активное участие в открытии выставки приняли преподаватели и студенты Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева, Института естественных наук, кафедры биоразнообразия имени проф. М.М. Ботбаевой.

Напомним, конкурс проходил с 15 марта по 15 апреля 2025 года среди школьников. В общей сложности из всех регионов страны было собрано около 1700 рисунков, из которых определены 49 победителей.

Фотовыставка продлится два дня.

Всех приглашаем посетить выставку, в библиотеке им. К.Баялинова.