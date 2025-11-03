Кыргызстан представил агропродукцию на ярмарке высоких технологий в Китае

Представительство при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике приняло участие в 32-й Китайской Янлинской сельскохозяйственной ярмарке высоких технологий, которая прошла в городе Янлинь с 25 по 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На выставке был организован стенд Кыргызской Республики, где были представлены отечественные сельскохозяйственные продукты - мёд, сухофрукты, орехи, сладости и другие виды продукции. Участие в ярмарке позволило продемонстрировать экспортный потенциал аграрного сектора Кыргызстана и наладить контакты с китайскими партнёрами.

Кроме того, представители Торгового представительства при Минэкономики в КНР приняли участие в совещании стран Шанхайской организации сотрудничества, посвящённом вопросам продвижения, поставок и закупок сельскохозяйственной продукции.

В ходе встречи был представлен экспортный потенциал Кыргызстана, а также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в аграрной сфере и возможности выхода отечественных производителей на новые рынки Китая и стран ШОС.