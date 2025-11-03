Погода
В Иссык-Кульском районе задержаны браконьеры с оружием и рыбой

31 октября 2025 года в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о незаконном вылове рыбы вблизи села Ананьево. Также сообщалось, что у предполагаемых нарушителей имеются два огнестрельных оружия неизвестной модели. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа айыльного отделения милиции села Ананьево. В ходе осмотра у жителя села Ананьево, А.И., 1990 года рождения, было обнаружено и изъято 87 единиц рыбы и два огнестрельных оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР.

В результате следственных мероприятий были установлены лица, причастные к противоправной деятельности: А.И., 1990 года рождения, житель села Ананьево; А.З., 1991 года рождения, житель села Орто-Өрүктү; и Б.Ж., 1993 года рождения, также житель села Орто-Өрүктү.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых у А.И. изъято 11 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и оборудование для их изготовления. У А.З. обнаружены резиновые сапоги и два спасательных жилета, использовавшиеся при браконьерстве.

А.И. и А.З. допрошены в качестве подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания в соответствии со статьями 96–97 УПК Кыргызской Республики.

В настоящее время региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской области проводит необходимые экспертизы.

Следствие по делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450885
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, браконьерство
