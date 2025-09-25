Улан Муратбек уулу хадисом оценил выступление на ЧМ в Хорватии

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Улан Муратбек уулу занял пятое место на чемпионате мира в Хорватии в весовой категории до 55 кг, сообщает Prosports.kz.

В поединке за бронзовую медаль спортсмен уступил, а в соцсетях прокомментировал своё выступление отрывком из хадиса:

"И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей".

На турнире Муратбек уулу проиграл в первой схватке, затем победил в утешительном раунде, но не смог справиться с четырёхкратным чемпионом мира Элданизом Азизли из Азербайджана.