В Тюпском районе произошла авария: один погиб, пятеро пострадали

- Назгуль Абдыразакова
В Тюпском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в ООБДД по Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, местный житель Б.М.Ж., 1967 года рождения, управляя автомобилем "Toyota Alphard" на 204-м километре автодороги "Балыкчы–Ананьево–Каракол", не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в придорожное дерево.

В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, ещё пятеро были госпитализированы с различными травмами.

Факт зарегистрирован в электронном журнале Тюпского РОВД. Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.


Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Тюпский район, пострадавшие
