Историки России и Кыргызстана увековечивают память Михаила Фрунзе

Совместный российско-кыргызский историко-просветительский проект "Михаил Васильевич Фрунзе. Жизнь и борьба", созданный при поддержке фонда "История Отечества", продолжает свое развитие. Историки двух стран представили новый портал "Годы, опалённые войной", расширяющий исследования о жизни и наследии выдающегося советского военачальника и государственного деятеля Михаила Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

В 2025 году исполняется 100 лет со дня смерти и 140 лет со дня рождения Фрунзе. К этим памятным датам Алтайский государственный университет (АлтГУ) и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (КНУ) реализовали совместный проект, включающий сайт о жизни и борьбе Михаила Васильевича. Руководители проекта - Иван Назаров, директор Института истории международных отношений АлтГУ, и Шайыркул Батырбаева, руководитель Научно-исследовательского и музейно-образовательного центра Института истории и регионоведения КНУ.

По словам Ивана Назарова, в год 80-летия Победы важно подчеркнуть вклад Фрунзе в формирование военной системы СССР, повлиявшей на исход Великой Отечественной войны. В рамках сотрудничества с Кыргызстаном исследователи уделили внимание и истории самого университета, который в 1930-е годы носил имя Фрунзе и во время войны размещал военный госпиталь.

Мощным стимулом для проекта стала книга кыргызских историков "Годы, опалённые войной", посвящённая 80-летию Победы. В ней собраны материалы о вкладе кыргызстанцев в Победу: участии в боях, работе в тылу, подготовке кадров и помощи эвакуированным.

Отдельное направление проекта посвящено сыну Михаила Фрунзе - Тимуру, герою Великой Отечественной войны, погибшему в одном из первых боёв. Его подвиг увековечен на сайте в документах, фотографиях и материалах, а также представлен в виде палехских миниатюр, изображающих Михаила и Тимура Фрунзе.

Особое внимание уделено музею М.В. Фрунзе в Бишкеке, который стал центром сохранения памяти о полководце. В проекте представлены сведения о деятельности музея и организациях, носивших имя Фрунзе.

По словам Назарова, онлайн-ресурс стал площадкой для историков и исследователей из Кыргызстана и России. На портале уже размещены издания о кыргызстанцах - участниках Великой Отечественной войны, включая работы Леонида Сумарокова из Кыргызско-Российского Славянского университета.

Проект вызвал интерес и в России - к нему присоединились краеведы Ивановской области, предоставившие уникальные архивные фотографии и документы о семье Фрунзе.

Презентацию портала "Годы, опалённые войной" планируют провести как в Кыргызстане, так и в России. Историки отмечают, что проект помогает сохранить память о сложных страницах XX века и вкладе Михаила Фрунзе в историю.


URL: https://www.vb.kg/450890
