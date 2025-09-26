Погода
В Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу

Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса в городе Кашкайш, недалеко от Лиссабона, сообщает CNN Brasil.

Инцидент произошёл в прошлую субботу: из дома были похищены драгоценности на сумму около 1 миллиона евро. Предположительно, следы ограбления обнаружил смотритель дома, находившийся в подвале, однако злоумышленников не заметил. Мартинеса в это время дома не было. Полиция продолжает расследование.

52-летний Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с 2023 года. Ранее он работал со сборной Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России.


