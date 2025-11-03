Погода
В Кара-Балте задержан подозреваемый в крупном мошенничестве со скотом

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 2,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 31 октября 2025 года в милицию обратился житель города Кара-Балта, А.С., 1984 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, 27 февраля неизвестный мужчина, представившийся именем "А", вошёл к нему в доверие, оценил 32 быка по 78 тысяч сомов за каждого и взял скот в долг на сумму 2 миллиона 496 тысяч сомов, пообещав вернуть через неделю. Однако вместо возврата гражданин продал животных неизвестным лицам, потратил вырученные средства и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса КР.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого гражданина Ж.А., 1998 года рождения, который был водворен в ИВС.

Следственные действия продолжаются.


Кара-Балта, мошенничество, животные
