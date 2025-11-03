Погода
В Чуйской области женщина перевела мошенникам 393 тысячи сомов

В Чуйской области женщина перевела 393 тысячи сомов мошенникам через WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 9 сентября в милицию обратилась жительница села Новониколаевка, Б.А., 1970 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестные лица, представившиеся сотрудниками госорганов и банка, обманом заставили её оформить кредит и перевести деньги.

По словам потерпевшей, мошенники связались с ней через мессенджер WhatsApp и, войдя в доверие, убедили оформить кредит в размере 400 тысяч сомов в одном из отделений Кара-Балты. После получения средств женщина перевела 393 тысячи сомов на счёт, указанный злоумышленниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошельков виртуальных активов и SIM-карт) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили жителя Бишкека А.А., 2007 года рождения. Он признался, что продал неизвестным лицам через Telegram банковскую карту Visa и SIM-карту за 4500 сомов. Этими данными впоследствии воспользовались мошенники для перевода похищенных средств.

Гражданин А.А. фактически предоставил посторонним лицам полный доступ к своему интернет-банкингу и мобильным приложениям, что также является преступлением.

Задержанный был водворен в ИВС. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются. ГУВД Чуйской области напоминает, что передача третьим лицам SIM-карт, банковских карт и иных электронных средств платежа является уголовно наказуемым деянием.


