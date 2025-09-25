Кыргызстан и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в футзале

В Бишкеке представители Ассоциации футзала Кыргызстана (АКФР) и Федерации футзала Узбекистана (ФФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию футзала.

Соглашение предусматривает проведение совместных соревнований и образовательных программ, обмен опытом, а также организацию товарищеских матчей национальных сборных.

Во встрече приняли участие президент ФФУ Бекзод Маматкулов, генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков, президент КФБ Нурдин Букуев и другие руководители. После официальной части гости ознакомились с инфраструктурой Национальной Академии Федерации футбола Кыргызстана.