Кыргызстан и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в футзале

214  0
- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке представители Ассоциации футзала Кыргызстана (АКФР) и Федерации футзала Узбекистана (ФФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию футзала.

Соглашение предусматривает проведение совместных соревнований и образовательных программ, обмен опытом, а также организацию товарищеских матчей национальных сборных.

Во встрече приняли участие президент ФФУ Бекзод Маматкулов, генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков, президент КФБ Нурдин Букуев и другие руководители. После официальной части гости ознакомились с инфраструктурой Национальной Академии Федерации футбола Кыргызстана.


URL: https://www.vb.kg/450899
Теги:
Узбекистан, футзал, Кыргызстан
