Азамат Асанбеков стал первым участником из ЦА в программе ФИФА

- Самуэль Деди Ирие
Сотрудник технического отдела Кыргызского футбольного Союза Азамат Асанбеков принимает участие в новой практической учебной программе ФИФА для национальных ассоциаций, сообщает пресс-служба КФС.

Программа, проходящая с 9 сентября по 31 октября, включает работу с инфраструктурными проектами, обучение по направлению Forward Programme ФИФА, а также сочетает теорию и практику, предоставляя возможность установить международные связи в футбольной сфере.

Азамат Асанбеков стал первым и пока единственным участником программы из Центральной Азии. Кыргызский футбольный Союз пожелал ему успехов и отметил, что его опыт будет способствовать развитию футбола в Кыргызстане.


