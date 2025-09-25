В Бишкеке прошёл международный турнир по кэндо - японскому боевому искусству фехтования на бамбуковых мечах, сообщает Sport АКИpress.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Германии, Казахстана, Кыргызстана и России.
В личных и командных соревнованиях победу одержали:
Кю кап: 1-е место - Бельмескин Данила (Кыргызстан)
Женский индивидуальный турнир: 1-е место - Белова Дарья (Россия)
Дан кап: 1-е место - Смагулов Мирас (Казахстан)
Командный турнир: 1-е место - Казахстан, 2-е место - Кыргызстан
Также были вручены награды за боевой дух кыргызстанским и зарубежным спортсменам.