Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

В Бишкеке прошёл международный турнир по кэндо

149  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошёл международный турнир по кэндо - японскому боевому искусству фехтования на бамбуковых мечах, сообщает Sport АКИpress.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Германии, Казахстана, Кыргызстана и России.

В личных и командных соревнованиях победу одержали:

Кю кап: 1-е место - Бельмескин Данила (Кыргызстан)

Женский индивидуальный турнир: 1-е место - Белова Дарья (Россия)

Дан кап: 1-е место - Смагулов Мирас (Казахстан)

Командный турнир: 1-е место - Казахстан, 2-е место - Кыргызстан

Также были вручены награды за боевой дух кыргызстанским и зарубежным спортсменам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450903
Теги:
турнир, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  