Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Кыргызстанцы смогут избираться главами айыл окмоту в своих селах

196  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жогорку Кенеш принял законопроект, который разрешает жителям села избираться главами айыл окмоту (местной администрации) в собственных населенных пунктах.

Документ "О внесении изменения в Закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" был одобрен парламентом сразу в трех чтениях.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что ранее действовал порядок, согласно которому житель одного села мог быть избран главой айыл окмоту только в других сёлах или айыльных аймаках. "Но практика показала, что такая ротация кадров оказалась неэффективной: главы айыл окмоту не задерживались на должности. Мы убедились, что жители села могут продуктивно работать именно в своём селе и служить своим односельчанам. Поэтому вносятся такие поправки", - подчеркнул он.

Принятый законопроект снимает прежние ограничения и открывает возможность для местных жителей возглавлять собственные органы самоуправления.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450904
Теги:
Жогорку Кенеш, айыл окмоту
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  