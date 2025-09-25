Кыргызстанцы смогут избираться главами айыл окмоту в своих селах

Жогорку Кенеш принял законопроект, который разрешает жителям села избираться главами айыл окмоту (местной администрации) в собственных населенных пунктах.

Документ "О внесении изменения в Закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" был одобрен парламентом сразу в трех чтениях.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что ранее действовал порядок, согласно которому житель одного села мог быть избран главой айыл окмоту только в других сёлах или айыльных аймаках. "Но практика показала, что такая ротация кадров оказалась неэффективной: главы айыл окмоту не задерживались на должности. Мы убедились, что жители села могут продуктивно работать именно в своём селе и служить своим односельчанам. Поэтому вносятся такие поправки", - подчеркнул он.

Принятый законопроект снимает прежние ограничения и открывает возможность для местных жителей возглавлять собственные органы самоуправления.

Источник: Кабар