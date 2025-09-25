Погода
Жогорку Кенеш VII созыва принял решение о самороспуске

193
- Алина Мамаева
Сегодня, 25 сентября, депутаты одобрили проект постановления "О самороспуске VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Документ был вынесен на рассмотрение Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту по инициативе самих парламентариев.

По итогам голосования постановление поддержали 84 депутатов.

Это первый случай в новейшей истории Кыргызстана, когда депутаты самостоятельно приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего созыва парламента.


Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш
