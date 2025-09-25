Жусупбеков: Межправсовет в Астане открывает новые возможности для геологии

В Астане начала работу XXVIII сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. Делегацию Кыргызстана возглавил заместитель министра - директор Кыргызской геологической службы Марат Жусупбеков.

Приветствуя участников, он выразил благодарность казахстанской стороне за теплый прием и подчеркнул, что в повестке Совета стоят задачи, напрямую связанные с устойчивым развитием геологической и горнодобывающей отрасли стран СНГ. Среди них цифровизация процессов недропользования, совершенствование систем подсчета запасов, обмен опытом по законодательству и другие актуальные направления.

Жусупбеков представил отчет о деятельности Совета за второе полугодие 2024-го и первую половину 2025 года. В межсессионный период, исполняя обязанности председателя, он выступал на заседаниях Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, где представлял результаты реализации Перспективного плана на 2023–2030 годы и анализ работы Совета за 2021–2024 годы.

Работа Межправсовета получила одобрение вице-премьеров стран СНГ. Они отметили положительные результаты проектов, среди которых:

научное сотрудничество на территории Большого Алтая; исследования нефтегазоносности Каспийско-Арало-Амударьинского региона; обновление данных для Атласа геологических карт Центральной Азии; мониторинг подземных вод трансграничных территорий с учетом заинтересованных сторон государств- участников СНГ а также геофизических и газогидрогеохимических полей в сейсмоопасных районах; внедрение современных информационных технологий; гармонизация систем подсчета запасов по международным стандартам.

В дальнейшем странам СНГ рекомендовано сосредоточиться на цифровизации госуслуг в сфере недропользования, обмене опытом в геохимических исследованиях, разработке методик для лабораторных технологий, создании геопарков, подготовке кадров, а также совершенствовании нормативной базы отрасли.

Кроме того, продолжается реализация Перспективного плана совместных работ на 2023–2030 годы, включающего геологическое картирование, разведку минерально-сырьевых ресурсов и унификацию стандартов.

В завершение выступления Жусупбеков выразил уверенность, что проведение очередной сессии в Казахстане станет стимулом для нового витка сотрудничества в геологии и недропользовании на пространстве СНГ.