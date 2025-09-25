КПЛ-2025: стартует 20-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

С 26 по 28 сентября пройдут матчи 20-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана (КПЛ-2025), сообщает пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ).
На данный момент в турнирной таблице лидирует "Абдыш-Ата" с 44 очками после 20 матчей. На втором месте идёт "Мурас Юнайтед" - 41 балл (18 игр), третье место занимает "Барса" - 40 очков (19 игр). Следом идут "Алай" (38 очков, 19 матчей) и "Дордой" (35 очков, 18 игр). Всего в чемпионате участвуют 14 клубов, которые продолжают борьбу за чемпионство и призовые места.
Расписание 20-го тура КПЛ-2025:
26 сентября:
Алай - Абдыш-Ата
Город Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 19:00
Лидер чемпионата "Абдыш-Ата" встретится с "Алаем", который идёт четвертым. Игра обещает стать ключевой в борьбе за высокие позиции.
ОшМУ - Азиягол
Город Кара-Суу, стадион "Манас", 19:00
Обе команды ведут борьбу за середину таблицы, и матч может оказать влияние на распределение очков в верхней половине чемпионата.
27 сентября:
Мурас Юнайтед - Кыргыз Алтын
Город Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 19:00
"Мурас Юнайтед" - один из главных конкурентов "Абдыш-Аты", игра с "Кыргыз Алтын" станет важным испытанием перед финишем сезона.
Нефтчи - Бишкек Сити
Город Кочкор-Ата, стадион "Нефтчи", 19:00
Команды борются за очки, чтобы укрепить свои позиции в середине таблицы.
28 сентября:
Илбирс - Барс
Город Кант, стадион "Нитро Арена", 19:00
"Барс" с 40 очками стремится догнать лидеров, поэтому матч обещает быть напряжённым.
Алга - Талант
Город Бишкек, СК "Алга", 19:00
Игра за важные очки в нижней части таблицы.
Дордой - Озгон
Город Бишкек, СК "Дордой", 19:00
"Дордой" попытается сократить отставание от лидеров и закрепиться в верхней части турнирной таблицы.
Тур 20 станет важным этапом чемпионата, который постепенно подходит к финальной стадии, и каждый матч имеет большое значение для борьбы за титул и призовые места.