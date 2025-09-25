Погода
КПЛ-2025: стартует 20-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

- Самуэль Деди Ирие
С 26 по 28 сентября пройдут матчи 20-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана (КПЛ-2025), сообщает пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ).

На данный момент в турнирной таблице лидирует "Абдыш-Ата" с 44 очками после 20 матчей. На втором месте идёт "Мурас Юнайтед" - 41 балл (18 игр), третье место занимает "Барса" - 40 очков (19 игр). Следом идут "Алай" (38 очков, 19 матчей) и "Дордой" (35 очков, 18 игр). Всего в чемпионате участвуют 14 клубов, которые продолжают борьбу за чемпионство и призовые места.

Расписание 20-го тура КПЛ-2025:

26 сентября:

Алай - Абдыш-Ата

Город Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 19:00

Лидер чемпионата "Абдыш-Ата" встретится с "Алаем", который идёт четвертым. Игра обещает стать ключевой в борьбе за высокие позиции.

ОшМУ - Азиягол

Город Кара-Суу, стадион "Манас", 19:00

Обе команды ведут борьбу за середину таблицы, и матч может оказать влияние на распределение очков в верхней половине чемпионата.

27 сентября:

Мурас Юнайтед - Кыргыз Алтын

Город Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 19:00

"Мурас Юнайтед" - один из главных конкурентов "Абдыш-Аты", игра с "Кыргыз Алтын" станет важным испытанием перед финишем сезона.

Нефтчи - Бишкек Сити

Город Кочкор-Ата, стадион "Нефтчи", 19:00

Команды борются за очки, чтобы укрепить свои позиции в середине таблицы.

28 сентября:

Илбирс - Барс

Город Кант, стадион "Нитро Арена", 19:00

"Барс" с 40 очками стремится догнать лидеров, поэтому матч обещает быть напряжённым.

Алга - Талант

Город Бишкек, СК "Алга", 19:00

Игра за важные очки в нижней части таблицы.

Дордой - Озгон

Город Бишкек, СК "Дордой", 19:00

"Дордой" попытается сократить отставание от лидеров и закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Тур 20 станет важным этапом чемпионата, который постепенно подходит к финальной стадии, и каждый матч имеет большое значение для борьбы за титул и призовые места.


