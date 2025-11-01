Погода
"Почему Россия и Китай не боятся давления США"

На YouTube-канале "Крамаровский в эфире" вышел новый выпуск, в котором автор Илья Крамаровский анализирует статью колумниста Bloomberg Хэлла Бранса под названием "Почему Китай и Россия не боятся США?".

В видео Крамаровский рассматривает ключевые тезисы публикации, посвящённой снижению глобального влияния Соединённых Штатов и изменениям в восприятии американской силы со стороны России и Китая.

Хэлл Бранс в своей статье отмечает, что внешняя политика Дональда Трампа строится на демонстрации силы - карательных тарифах, экономическом давлении и жёстких санкциях. По мнению автора, такая стратегия работает в отношении более слабых стран, но неэффективна против равных соперников, таких как Москва и Пекин.

Крамаровский, анализируя позицию Бранса, подчёркивает главный парадокс американской мощи: она одновременно безгранична и неэффективна. США способны угрожать, но больше не внушают страха, поскольку за внешней бравадой скрывается внутренняя разобщённость и потеря стратегической концентрации.

"Америка говорит языком силы, но в её словах всё меньше смысла", - цитирует Крамаровский слова Бранса.

Ведущий отмечает, что Россия и Китай действуют рационально и выстраивают долгосрочные стратегии, в то время как американская политика становится импульсивной, сосредоточенной на краткосрочных эффектах и внешних жестах.

По словам Крамаровского, Москва и Пекин мыслят категориями времени и накопления, тогда как Вашингтон мыслит эффектом и заголовком. Именно в этом, считает он, заключается фундаментальное различие стратегических культур.

"Сегодняшняя Америка - это сверхдержава, застрявшая в спектакле собственного могущества, где внешняя бравада прикрывает внутреннюю фрагментацию", - отметил журналист.

Илья Крамаровский подчёркивает, что выводы, сделанные Хэллом Брансоном, отражают растущее осознание в западных медиа - эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и США больше не могут единолично диктовать мировую повестку.


