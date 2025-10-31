В Бишкеке автомобиль врезался в дерево. Пострадали два человека

31 октября 2025 года около 06:00 в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Водитель автомобиля Subaru Forester, Т.И., 2006 года рождения, двигаясь по улице А. Токомбаева в западном направлении, не справился с управлением и совершила наезд на дерево.

В результате ДТП водитель и пассажирка С.А., 2007 года рождения, получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г. Бишкек. Назначены необходимые экспертизы, проводится доследственная проверка. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.