Фермеры КР получат льготные кредиты под 3% для семеноводства и питомников

Для развития семеноводческих хозяйств и питомников фермеры теперь могут воспользоваться льготными кредитами под 3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Программа создает благоприятные условия для ведения сельскохозяйственной деятельности и направлена на устойчивое развитие семеноводства, питомнических хозяйств, а также на своевременное проведение сортозамены и обновления сортов.

Срок предоставления кредита составляет 36 месяцев, из которых 12 месяцев льготный период. Общая сумма кредитных средств по программе - 100 миллионов сомов.

Льготные кредиты под 3% предоставляются семеноводческим хозяйствам и питомникам. Так, фермерское хозяйство "Тазажан" уже получило средства и приобрело новые сорта зерновых культур для сортового обновления, что значительно облегчило работу фермеров.

Кроме того, программа предусматривает льготное кредитование для улучшения породного состава скота и повышения его продуктивности путём обновления поголовья высокопородными животными отечественной и зарубежной селекции.


