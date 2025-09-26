INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке

С 17 по 19 сентября 2025 года в столице Малайзии прошла международная выставка Smart City Expo Kuala Lumpur (SCEKL 2025) - одно из ключевых мировых событий в области цифровой трансформации и технологий умных городов. INTEGRA CITY - международная группа компаний, один из лидеров отрасли и активный драйвер цифровых преобразований - приняла участие в выставке в качестве экспонента, наряду с ведущими игроками рынка, представив собственный стенд и продемонстрировав передовые высокотехнологичные разработки универсального решения - ответ на [b]современные вызовы[/b] в цифровом развитии городов.

Универсальная экосистема INTEGRA CITY объединяет в себе ключевые направления цифрового развития: управление городской инфраструктурой, безопасность, цифровое госуправление и охрану границ. Среди представленных продуктов - Sfera (умный город), Nexus (безопасный город), Bordex (охрана границ) и Kodex (электронное правительство). Все решения интегрированы в единую архитектуру, обеспечивая комплексный подход к цифровизации городской среды.

Стенд компании в течение выставки привлек внимание многих посетителей, включая официальных лиц. Среди гостей экспозиции компании был Министр цифровых технологий Малайзии Гобинд Сингх Део, которому были подробно представлены передовые технологические решения.

Smart City Expo Kuala Lumpur - часть глобального движения и региональная версия крупнейшего в мире Smart City Expo World Congress, ежегодно проходящего в Барселоне и организуемого в сотрудничестве с Fira Barcelona. Выставка проводится при поддержке Министерства цифрового развития Малайзии, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) и Digital Nasional Berhad (DNB) - ключевых институтов, отвечающих за цифровую трансформацию страны и внедрение инфраструктуры 5G. Это подчёркивает значимость SCEKL как стратегической платформы международного масштаба, где формируется будущее городов.

Выставка собрала свыше 10 000 участников, включая представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из стран Юго-Восточной Азии и других регионов мира.

В этом году Smart City Expo Kuala Lumpur акцентировала внимание на основных трендах в развитии умных городов, среди которых особенно выделялись: широкое внедрение искусственного интеллекта в городское управление, создание устойчивой и энергоэффективной инфраструктуры, активное развитие цифрового предпринимательства и экономики, а также обеспечение равного доступа к цифровым услугам для всех жителей.

Цели и задачи, обсуждаемые в рамках Smart City Expo Kuala Lumpur 2025, напрямую перекликаются с направлениями цифровой трансформации в Кыргызстане. К слову, в стране также активно развиваются инициативы, призванные вывести городское развитие на новый уровень. Правительство продвигает концепцию "умных городов" и масштабную цифровизацию государственных услуг, делая технологии доступными для каждого жителя. Стремительно внедряются решения на базе искусственного интеллекта, создаётся современная цифровая инфраструктура, а реализуемые проекты направлены на расширение доступа к электронным сервисам. Всё это способствует повышению качества жизни, эффективному управлению городской средой и формированию устойчивых, комфортных и технологичных городов, способных отвечать вызовам XXI века.

Представители INTEGRA CITY отметили высокий уровень организации выставки и актуальность поднятых тем. Участие в выставке позволило не только продемонстрировать собственные разработки, но и установить контакты с потенциальными партнёрами, а также изучить передовой опыт стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в области умного и устойчивого развития городов.

"Мы были искренне рады тому, как искусственный интеллект и устойчивое развитие органично интегрируются в современные решения для умных городов. Это полностью соответствует нашей миссии - создавать комфортные, экологичные и технологичные городские пространства в регионе Центральной Азии", - отметил Александр Заболотный, заместитель технического директора группы компаний INTEGRA CITY. "Выставка дала нам возможность презентовать решения INTEGRA широкой международной аудитории и узнать о передовых практиках и технологиях, которые могут быть успешно применены в странах Центральной Азии. Мы видим, как возможности искусственного интеллекта, устойчивости и цифровой инклюзии становятся фундаментом для нового поколения городов, - и наша платформа полностью отвечает этим требованиям".

Smart City Expo Kuala Lumpur 2025 стал площадкой, где цифровые решения компании INTEGRA CITY были представлены широкой международной аудитории. Ознакомление с передовыми практиками Юго-Восточной Азии и обмен опытом с участниками выставки усилили стремление INTEGRA CITY к адаптации и масштабированию лучших международных решений в странах Центральной Азии, где устойчивое и технологичное развитие городов становится приоритетом.