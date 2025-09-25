Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Минкультуры КР объединяет усилия с "Евразия Кей Джи"

189  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25 сентября 2025 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Общественным фондом "Евразия Кей Джи".

Документ подписали министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев и директор регионального офиса "Евразия Кей Джи" Кымбат Урумкулова.

Меморандум направлен на реализацию совместных проектов в сфере молодеж-ной политики, поддержку молодежных инициатив и сохранение культурного наследия.

Стороны выразили готовность к долгосрочному партнерству направленных на продвижение культурных инициатив в Кыргызстане.

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия разви-тию международного сотрудничества, реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнацио-нального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из глав-ных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола.

Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в обла-сти сохранения истории и культуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450914
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  