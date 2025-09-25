Минкультуры КР объединяет усилия с "Евразия Кей Джи"

25 сентября 2025 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Общественным фондом "Евразия Кей Джи".

Документ подписали министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев и директор регионального офиса "Евразия Кей Джи" Кымбат Урумкулова.

Меморандум направлен на реализацию совместных проектов в сфере молодеж-ной политики, поддержку молодежных инициатив и сохранение культурного наследия.

Стороны выразили готовность к долгосрочному партнерству направленных на продвижение культурных инициатив в Кыргызстане.

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия разви-тию международного сотрудничества, реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнацио-нального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из глав-ных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола.

Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в обла-сти сохранения истории и культуры.