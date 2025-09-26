Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

"Когда в Кыргызстан приехала правнучка Ротшильда – это был сигнал"

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Когда в Кыргызстан приехала правнучка Ротшильда – это был сигнал. Она же не горами или нашим Иссык-Кулем приехала любоваться, значит, у ее семьи есть интерес к полезным ископаемым Кыргызстана, и прежде всего к редкоземельным металлам. Об этом заявил экс-первый замминистра обороны КР, кандидат философских наук Мурат Бейшенов в ходе круглого стола "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".

"Да, я понимаю, что нашей республике нужны деньги – она развивается, строится. Но нужно понимать, что в несколько ближайших десятилетий редкоземельные металлы будут самым востребованным и дорогим товаром, учитывая, что их запасами обладают всего несколько стран мира, включая Кыргызстан. То есть у нас есть хорошая база для успешного развития экономики, это будущее нашего государства, но вот вопрос как их добывать и кому продавать – это уже политика. Поэтому нам нужно очень хорошо подумать, с кем мы можем сотрудничать в данном направлении, - подчеркнул спикер.

Он также выразил мнение, что необходимо создать авторитетную комиссию, состоящую из местных специалистов, которая могла бы провести аудит всех имеющихся запасов, сделать анализ и определить стратегию развития горнодобывающей отрасли в целом, и по редкоземельным металлам в частности. Имеющаяся на данный момент стратегия и концепция, по словам военного эксперта, не отвечает нынешним реалиям.

"В качестве рекомендации я предлагаю, во-первых, навести порядок в законодательстве. Я посмотрел опыт разных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, и везде все механизмы понятны. У нас же не ясно даже, кто занимается, например, геологией. У нас есть геологическая и гидрогеологическая служба, ГП "Кыргызгеология", и множество разных комиссий, которые зачастую дублируют функции друг друга, но в итоге не понятно, кто за что отвечает.

Во-вторых, создать авторитетную комиссию, которая до конца года должна подготовить анализ и дать руководству страны объективную информацию об имеющихся у нас запасах, которые в разных источниках разные, и подготовить прогнозы по стоимости наших запасов на мировом рынке. И уже на основании этого анализа руководство должно принимать решения.

Понятно, что горная добыча – это трудоемкое производство, требующее больших финансовых вложений и привлечения новейших технологий, и мы сейчас не в состоянии разрабатывать многие месторождения самостоятельно. Но мы можем продать какие-то активы, а доход с них вложить в добычу редкоземов. Должна быть профессиональная экспертная оценка, что мы можем продать сейчас, а что оставить, чтобы в дальнейшем использовать для развития нашей экономики, а не для обогащения иностранных корпораций. Этим и должна заняться комиссия.

Например, у нас имеются значительные запасы тория. Это уникальный тяжелый слаборадиоактивный металл, относящийся к актиноидам, который уже сейчас называют будущим ядерной энергетики, т.к. он более безопасен, как в использовании, так и в плане влияния на окружающую среду. Его стоимость через 5-10 лет будет выше, чем у золота. Это первая причина, почему сейчас не стоит отдавать его добычу иностранным компаниям. Вторая причина – усугубляющийся дефицит гидроресурсов, который подталкивает Кыргызстан, как и другие страны ЦА, искать альтернативные источники генерации электроэнергии. Соответственно, имея запасы тория, мы можем обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, элементарно используя собственные запасы для атомных реакторов.

Еще один важный вопрос – выбор партнеров. Повторюсь, для развития страны необходимы финансы, но в процессе поиска инвестиций нужно учитывать не только денежный вопрос, но и геополитическую ситуацию, и географическое положение страны. Нельзя забывать и об обязательствах, которые мы имеем в рамках международных объединений. Кыргызстан является членом ШОС и ЕАЭС. Кто-то приехал, предложил немного больше денег, и мы отдали им все – так нельзя. Западные корпорации не будут заниматься исключительно добычей, за этим обязательно последует давление с их стороны, которое в свою очередь будет оказывать влияние на нашу государственность и суверенитет, т.е. мы попадем в зависимость от иностранных государств, которые будут нам диктовать, как вести внутреннюю и внешнюю политику. Не исключено, что они потребуют от Кыргызстана выйти из ОДКБ, ЕАЭС и т.д. И далеко за примерами ходить не нужно – это Армения, где одним из условий захода западных инвесторов стала реинтеграция республики из всех этих объединений.

У нас множество партнеров в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, с которыми мы может совместно создавать предприятия в горнодобывающей отрасли. Почему мы должны отдавать предпочтение США или Великобритании? Почему не России? Она географически рядом, и мы состоим в одних объединениях. У российской стороны есть и современные технологии, и огромный опыт в добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Почему мы должны идти на поводу у западных стран, соблюдая их санкции в ущерб собственным интересам? Российская Федерация – наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничаем по самым разным направлениям. К слову сейчас нам важно оперативно решать с Москвой и вопрос строительства атомных электростанций малой мощности (АЭС ММ)", - подчеркнул спикер.

По его словам, многовекторность хороша, когда каждый вектор приносит выгоду государству. В нынешней ситуации, когда западные "партнеры" в ущерб национальным интересам Кыргызстана в сфере экономики и безопасности, пытаются решить свои геополитические задачи, многовекторность не идет на пользу республике.

"Поэтому мы должны определиться, кто нам партнер, а кто нас пытается просто использовать. Я не говорю, что нужно прекратить все отношения, но нужно твердо стоять на своих позициях. Сейчас к нам проявляют повышенный интерес и американцы, и британцы. Обещают золотые горы, но им не нужен Кыргызстан и кыргызстанцы, им нужны только наши ресурсы. И каким "благом" сотрудничество с западными странами в итоге может закончиться для нашей республики прекрасно демонстрируют примеры Африки, Индии и других стран ЮВА и Латинской Америки, которые попали в серьезную западню, доверив свои ресурсы улыбчивым британцам и американцам. Когда сейчас та или иная страна, та же Индия, например, пытается заявить о своей независимости и выбрать свой путь развития, ей этого не дают сделать, – сразу происходят то революции, то санкции. Учитывая плачевный опыт этих стран, мы не должны попасть в геополитическую ловушку, которую нам приготовили США и Великобритания. Мы не должны отдавать им наши богатства.

Я считаю, что итогом нашего круглого стола должна стать резолюция и обращение к руководству страны и донести до властей позицию общественности. А заключается она в том, что Кыргызстан не должен отдавать свои природные ресурсы на откуп транснациональным корпорациям и зарубежным государствам, которые за наш счет пытаются решить свои геополитические задачи и экономические проблемы", - подытожил Бейшенов.

Источник: region.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450915
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  