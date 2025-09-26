Когда в Кыргызстан приехала правнучка Ротшильда – это был сигнал. Она же не горами или нашим Иссык-Кулем приехала любоваться, значит, у ее семьи есть интерес к полезным ископаемым Кыргызстана, и прежде всего к редкоземельным металлам. Об этом заявил экс-первый замминистра обороны КР, кандидат философских наук Мурат Бейшенов в ходе круглого стола "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".

"Да, я понимаю, что нашей республике нужны деньги – она развивается, строится. Но нужно понимать, что в несколько ближайших десятилетий редкоземельные металлы будут самым востребованным и дорогим товаром, учитывая, что их запасами обладают всего несколько стран мира, включая Кыргызстан. То есть у нас есть хорошая база для успешного развития экономики, это будущее нашего государства, но вот вопрос как их добывать и кому продавать – это уже политика. Поэтому нам нужно очень хорошо подумать, с кем мы можем сотрудничать в данном направлении, - подчеркнул спикер.

Он также выразил мнение, что необходимо создать авторитетную комиссию, состоящую из местных специалистов, которая могла бы провести аудит всех имеющихся запасов, сделать анализ и определить стратегию развития горнодобывающей отрасли в целом, и по редкоземельным металлам в частности. Имеющаяся на данный момент стратегия и концепция, по словам военного эксперта, не отвечает нынешним реалиям.

"В качестве рекомендации я предлагаю, во-первых, навести порядок в законодательстве. Я посмотрел опыт разных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, и везде все механизмы понятны. У нас же не ясно даже, кто занимается, например, геологией. У нас есть геологическая и гидрогеологическая служба, ГП "Кыргызгеология", и множество разных комиссий, которые зачастую дублируют функции друг друга, но в итоге не понятно, кто за что отвечает.

Во-вторых, создать авторитетную комиссию, которая до конца года должна подготовить анализ и дать руководству страны объективную информацию об имеющихся у нас запасах, которые в разных источниках разные, и подготовить прогнозы по стоимости наших запасов на мировом рынке. И уже на основании этого анализа руководство должно принимать решения.

Понятно, что горная добыча – это трудоемкое производство, требующее больших финансовых вложений и привлечения новейших технологий, и мы сейчас не в состоянии разрабатывать многие месторождения самостоятельно. Но мы можем продать какие-то активы, а доход с них вложить в добычу редкоземов. Должна быть профессиональная экспертная оценка, что мы можем продать сейчас, а что оставить, чтобы в дальнейшем использовать для развития нашей экономики, а не для обогащения иностранных корпораций. Этим и должна заняться комиссия.

Например, у нас имеются значительные запасы тория. Это уникальный тяжелый слаборадиоактивный металл, относящийся к актиноидам, который уже сейчас называют будущим ядерной энергетики, т.к. он более безопасен, как в использовании, так и в плане влияния на окружающую среду. Его стоимость через 5-10 лет будет выше, чем у золота. Это первая причина, почему сейчас не стоит отдавать его добычу иностранным компаниям. Вторая причина – усугубляющийся дефицит гидроресурсов, который подталкивает Кыргызстан, как и другие страны ЦА, искать альтернативные источники генерации электроэнергии. Соответственно, имея запасы тория, мы можем обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, элементарно используя собственные запасы для атомных реакторов.

Еще один важный вопрос – выбор партнеров. Повторюсь, для развития страны необходимы финансы, но в процессе поиска инвестиций нужно учитывать не только денежный вопрос, но и геополитическую ситуацию, и географическое положение страны. Нельзя забывать и об обязательствах, которые мы имеем в рамках международных объединений. Кыргызстан является членом ШОС и ЕАЭС. Кто-то приехал, предложил немного больше денег, и мы отдали им все – так нельзя. Западные корпорации не будут заниматься исключительно добычей, за этим обязательно последует давление с их стороны, которое в свою очередь будет оказывать влияние на нашу государственность и суверенитет, т.е. мы попадем в зависимость от иностранных государств, которые будут нам диктовать, как вести внутреннюю и внешнюю политику. Не исключено, что они потребуют от Кыргызстана выйти из ОДКБ, ЕАЭС и т.д. И далеко за примерами ходить не нужно – это Армения, где одним из условий захода западных инвесторов стала реинтеграция республики из всех этих объединений.

У нас множество партнеров в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, с которыми мы может совместно создавать предприятия в горнодобывающей отрасли. Почему мы должны отдавать предпочтение США или Великобритании? Почему не России? Она географически рядом, и мы состоим в одних объединениях. У российской стороны есть и современные технологии, и огромный опыт в добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Почему мы должны идти на поводу у западных стран, соблюдая их санкции в ущерб собственным интересам? Российская Федерация – наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничаем по самым разным направлениям. К слову сейчас нам важно оперативно решать с Москвой и вопрос строительства атомных электростанций малой мощности (АЭС ММ)", - подчеркнул спикер.

По его словам, многовекторность хороша, когда каждый вектор приносит выгоду государству. В нынешней ситуации, когда западные "партнеры" в ущерб национальным интересам Кыргызстана в сфере экономики и безопасности, пытаются решить свои геополитические задачи, многовекторность не идет на пользу республике.

"Поэтому мы должны определиться, кто нам партнер, а кто нас пытается просто использовать. Я не говорю, что нужно прекратить все отношения, но нужно твердо стоять на своих позициях. Сейчас к нам проявляют повышенный интерес и американцы, и британцы. Обещают золотые горы, но им не нужен Кыргызстан и кыргызстанцы, им нужны только наши ресурсы. И каким "благом" сотрудничество с западными странами в итоге может закончиться для нашей республики прекрасно демонстрируют примеры Африки, Индии и других стран ЮВА и Латинской Америки, которые попали в серьезную западню, доверив свои ресурсы улыбчивым британцам и американцам. Когда сейчас та или иная страна, та же Индия, например, пытается заявить о своей независимости и выбрать свой путь развития, ей этого не дают сделать, – сразу происходят то революции, то санкции. Учитывая плачевный опыт этих стран, мы не должны попасть в геополитическую ловушку, которую нам приготовили США и Великобритания. Мы не должны отдавать им наши богатства.

Я считаю, что итогом нашего круглого стола должна стать резолюция и обращение к руководству страны и донести до властей позицию общественности. А заключается она в том, что Кыргызстан не должен отдавать свои природные ресурсы на откуп транснациональным корпорациям и зарубежным государствам, которые за наш счет пытаются решить свои геополитические задачи и экономические проблемы", - подытожил Бейшенов.

Источник: region.kg