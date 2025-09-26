Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение 3 дней

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политические партии, желающие принять участие в выборах в Жогорку Кенеш, должны в течение 3 дней подать в Центральную избирательную комиссию КР письменное уведомление о своем участии.

После назначения выборов партии обязаны в течение 3 календарных дней направить соответствующие уведомления, указав данных уполномоченного представителя, имеющего право подписи на избирательных документах. В уведомлении необходимо приложить следующие документы:

  1. Копию свидетельства о регистрации партии;
  2. Нотариально заверенную копию устава партии;
  3. Копию паспорта руководителя партии;
  4. Список уполномоченных представителей партии;
  5. Заявления уполномоченных представителей;
  6. Копии паспортов уполномоченных представителей.

Письменное уведомление должно быть подписано руководителем партии и заверено печатью, а вместе с нотариально удостоверенной копией устава - направлено в ЦИК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450916
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  