Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение 3 дней

Политические партии, желающие принять участие в выборах в Жогорку Кенеш, должны в течение 3 дней подать в Центральную избирательную комиссию КР письменное уведомление о своем участии.

После назначения выборов партии обязаны в течение 3 календарных дней направить соответствующие уведомления, указав данных уполномоченного представителя, имеющего право подписи на избирательных документах. В уведомлении необходимо приложить следующие документы:

Копию свидетельства о регистрации партии; Нотариально заверенную копию устава партии; Копию паспорта руководителя партии; Список уполномоченных представителей партии; Заявления уполномоченных представителей; Копии паспортов уполномоченных представителей.

Письменное уведомление должно быть подписано руководителем партии и заверено печатью, а вместе с нотариально удостоверенной копией устава - направлено в ЦИК.