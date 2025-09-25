Фридом Финанс продвигает SuperApp развивает дата-центр и внедряет ИИ

Фридом Финанс, входящая в международный холдинг Freedom Finance, продолжает курс на технологическую трансформацию и активно развивает цифровую экосистему. В 2025 году компания представила ряд инициатив, направленных на внедрение искусственного интеллекта, запуск суперприложения Freedom и строительство собственного дата-центра.
Ключевым элементом трансформации стал запуск суперприложения Freedom. Этот продукт объединил в себе банковские, брокерские, страховые и телекоммуникационные сервисы.
С помощью SuperApp пользователи могут:
По оценкам экспертов, суперприложение стало главным драйвером роста вовлечённости клиентов. Уже в первый год работы количество активных пользователей превысило миллион человек, а уровень ежедневной активности значительно вырос.
В 2025 году Фридом Финанс начала строительство собственного дата-центра. Новый объект позволит компании обрабатывать миллионы транзакций в режиме реального времени и обеспечит масштабирование цифровых сервисов.
Дата-центр станет основой для:
Создание собственной инфраструктуры снижает зависимость от внешних поставщиков и повышает уровень кибербезопасности - один из приоритетов холдинга
Freedom Finance активно внедряет технологии искусственного интеллекта. Уже сегодня AI используется для:
Компания запустила серию дискуссионных мероприятий Freedom AI Talk в Алматы, где эксперты и руководство обсуждали роль AI в будущем финансов. На встречах Тимур Турлов, генеральный директор холдинга, отметил:
"Искусственный интеллект становится фундаментом нашей экосистемы. Мы строим не просто финансовые сервисы, а цифровую платформу, где технологии объединяют продукты и делают их доступными каждому клиенту".
Развитие экосистемы Фридом Финанс уже получило признание международных инвесторов. Интерес к акциям Freedom Holding Corp. на NASDAQ растёт, в том числе благодаря технологическим проектам компании.
Включение холдинга в индекс Russell 3000® стало важным сигналом для глобального рынка: цифровая трансформация рассматривается как один из ключевых факторов будущего роста капитализации.
Для клиентов суперприложение и AI-решения означают более быстрый доступ к продуктам, снижение затрат времени и персонализированный подход. Для общества - это новые рабочие места в сфере IT и вклад в цифровизацию экономики Казахстана и других стран присутствия.
Кроме того, Фридом Финанс продолжает вкладываться в образовательные проекты: компания запускает программы по обучению финансовой грамотности и цифровым навыкам, включая курсы для школьников и студентов.
Инициативы 2025 года показали, что Фридом Финанс движется в сторону превращения из классического финансового игрока в полноценную технологическую экосистему.
SuperApp, дата-центр и искусственный интеллект становятся основой будущего развития. Эксперты прогнозируют, что в 2026–2027 годах именно технологический сегмент обеспечит основной рост бизнеса Freedom Finance, а капитализация компании может выйти на новый рекордный уровень.