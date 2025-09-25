Фридом Финанс продвигает SuperApp развивает дата-центр и внедряет ИИ

Фридом Финанс, входящая в международный холдинг Freedom Finance, продолжает курс на технологическую трансформацию и активно развивает цифровую экосистему. В 2025 году компания представила ряд инициатив, направленных на внедрение искусственного интеллекта, запуск суперприложения Freedom и строительство собственного дата-центра.

SuperApp - новая точка роста экосистемы

Ключевым элементом трансформации стал запуск суперприложения Freedom. Этот продукт объединил в себе банковские, брокерские, страховые и телекоммуникационные сервисы.

С помощью SuperApp пользователи могут:

открывать брокерские счета и покупать ценные бумаги, оформлять кредиты и ипотеку в цифровом формате, приобретать страховые полисы, управлять финансами и телеком-услугами в едином интерфейсе.

По оценкам экспертов, суперприложение стало главным драйвером роста вовлечённости клиентов. Уже в первый год работы количество активных пользователей превысило миллион человек, а уровень ежедневной активности значительно вырос.

Дата-центр для обработки больших данных

В 2025 году Фридом Финанс начала строительство собственного дата-центра. Новый объект позволит компании обрабатывать миллионы транзакций в режиме реального времени и обеспечит масштабирование цифровых сервисов.

Дата-центр станет основой для:

работы AI-сервисов, хранения и защиты пользовательских данных, интеграции облачных решений, ускорения работы суперприложения Freedom.

Создание собственной инфраструктуры снижает зависимость от внешних поставщиков и повышает уровень кибербезопасности - один из приоритетов холдинга

Искусственный интеллект в кредитовании и страховании

Freedom Finance активно внедряет технологии искусственного интеллекта. Уже сегодня AI используется для:

скоринга и оценки кредитоспособности клиентов, персонализации страховых продуктов, автоматизации инвестиционных рекомендаций, анализа рисков и прогнозирования рыночных трендов.

Компания запустила серию дискуссионных мероприятий Freedom AI Talk в Алматы, где эксперты и руководство обсуждали роль AI в будущем финансов. На встречах Тимур Турлов, генеральный директор холдинга, отметил:

"Искусственный интеллект становится фундаментом нашей экосистемы. Мы строим не просто финансовые сервисы, а цифровую платформу, где технологии объединяют продукты и делают их доступными каждому клиенту".

Международное признание цифровых инициатив

Развитие экосистемы Фридом Финанс уже получило признание международных инвесторов. Интерес к акциям Freedom Holding Corp. на NASDAQ растёт, в том числе благодаря технологическим проектам компании.

Включение холдинга в индекс Russell 3000® стало важным сигналом для глобального рынка: цифровая трансформация рассматривается как один из ключевых факторов будущего роста капитализации.

Польза для клиентов и общества

Для клиентов суперприложение и AI-решения означают более быстрый доступ к продуктам, снижение затрат времени и персонализированный подход. Для общества - это новые рабочие места в сфере IT и вклад в цифровизацию экономики Казахстана и других стран присутствия.

Кроме того, Фридом Финанс продолжает вкладываться в образовательные проекты: компания запускает программы по обучению финансовой грамотности и цифровым навыкам, включая курсы для школьников и студентов.

Итоги и перспективы

Инициативы 2025 года показали, что Фридом Финанс движется в сторону превращения из классического финансового игрока в полноценную технологическую экосистему.

SuperApp, дата-центр и искусственный интеллект становятся основой будущего развития. Эксперты прогнозируют, что в 2026–2027 годах именно технологический сегмент обеспечит основной рост бизнеса Freedom Finance, а капитализация компании может выйти на новый рекордный уровень.